Un pieton a fost ranit intr-un accident rutier pe A2, sens de mers Bucuresti-Constanta. Primele informatii

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, pe DN22, in localitatea Lumina, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 13.35 iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza ca…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, in localitatea Cuza Voda, la intresectia strazilor Salciei cu Teiului, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 15.50, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii…

- Un accident rutier intre trei autoturisme s a produs in urma cu scurt timp, la inserctia bulevardului Tomis cu bulevardul Mamaia din municipiul Constanta, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 09.43, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru…

- Un accident rtuier s a produs in urma cu scurt timp, in localitatea Valea Seaca, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 14.20, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza ca evenimentul…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, in Ovidiu, pe strada Portului, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 18.00, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza ca…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, in municipiul Constanta, pe strada Baba Novac, zona LIDL. Accidentul s a produs azi, in jurul orei 10.30, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, la iesire din Harsova, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, 26 octombrie, in jurul orei 15.30, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza…

- Un accident rutier avut loc, in urma cu scurt timp, in zona pasajului Garii din municipiul Constanta, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, 24 octombrie in jurul orei 11.10, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. La fata locului…