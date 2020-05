Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare zi din cele șase luni scurse de la depistarea cumplitei boli care i s-a cuibarit in trupul firav este pentru Noel-Robert Olyus, din Curtuișeni, Bihor, o batalie crunta pentru supraviețuire. Micul luptator ce are numai noua luni nu se preda cu nici un chip in fața maladiei pe care a moștenit-o…

- George si Amal Clooney au donat peste 1 milion de dolari unor organizatii caritabile din SUA, Marea Britanie, Liban si Italia care vin in sprijinul celor afectati de pandemie.Starul hollywoodian George Clooney si sotia sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, au donat peste 1 milion…

- Cartelul stabilise la nivel de membri sa reduca cantitatea cu 1,5 milioane de barili pe zi, o cantitate mare, insa Moscova nu este de acord cu aceasta taiere suplimentara, dupa una operata la inceput de decembrie. Petrolul Brent a inregistrat vineri cea mai mare cadere zilnica in mai bine de 11 ani.…

- Fondul Monetar International a anuntat miercuri ca pune la dispozitia statelor emergente si celor cu venituri scazute 50 de miliarde de dolari prin facilitatea sa de finantare rapida, pe fondul epidemiei de coronavirus (Covid-19). "Stim ca epidemia se extinde rapid. In conditiile in care o…

- Banca europeana care a facut un profit anual de 50 mld. dolari, incerand sa devalorizeze moneda naționala. Este al doilea cel mai ridicat profit din istoria de 113 ani a instituției Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a inregistrat anul trecut un profit anual de 48,9 miliarde de franci elvetieni (50,71…

- Cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, Ion Țiriac se afla pe locul 2.276 din 2.816 miliardari ai lumii indexați de publicația Hurun Report din China, intr-un clasament condus de Jeff Bezos, de la Amazon, cu o avere de 140 de miliarde de dolari, scrie Mediafax.Anul trecut Țiriac se afla pe locul…

- Viata unui copil de doar 6 luni depinde de un vaccin care costa 2,1 milioane de dolari, o suma imensa, pentru strangerea careia un grup de mamici si tatici din Bihor a pornit o campanie formidabila care a depasit deja nu doar granitele judetului, ci si ale tarii.

- Banii aceștia ii vor ajunge doar șase luni, dar trebuie sa dea afara 300 angajați In ultimii 2 ani compania TAROM a avut pierderi de aproape 100 de milioane de dolari, iar in luna martie ar putea sa intre in incapacitate de plata. Ca sa scoata Tarom din moarte clinica, Guvernul intentioneaza sa-i ofere…