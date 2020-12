Toyota Land Cruiser 200 iese din productie pentru piata din SUA

Este vorba de gama Toyota Land Cruiser 200 care nu se ridica la nivelul asteptat al vanzarilor, plus ca masina este una dintre cele mai vechi din gama pentru a fost lansata pe piata in anul 2007. Sub capota masina are doar o motorizare V8 clasica fara turbo, motor… [citeste mai departe]