- Un șofer a facut o depașire ”criminala” la Dej, care se putea incheia intr-un mod extrem de tragic.Cel aflat la volanul autoturismului a depasit cu o viteza ametitoare toate celelalte autoturisme, fara sa țina cont de trecerea de pietoni aflata la doar cativa metri sau de celelalte mașini care circulau…

- Unul dintre cele mai apreciate evenimente din municipiu, Povestea Vinului, a ramas fara finanțare din partea Primariei Bistrița, anul acesta. Aceasta a fost oricum modesta și anii trecuți, organizatorii primind doar 15.000 de lei de la Primaria Bistrița. Povestea Vinului, festivalul pus pe picioare…

- „De la negativ la stabil! Agenția de rating Fitch a imbunatațit perspectiva de țara a Romaniei și a reconfirmat ratingul.Aceasta este diferența dintre actuala coaliție de guvernare și dezastrul facut de niște gnomi guralivi de dreapta, aflați intamplator in niște funcții publice. Dupa 3 ani, am reușit…

- Un tanar a fost prins de polițiști in timp ce conducea sub influența drogurilor. Cu toate acestea, tanarul a reușit sa scape cu cazierul curat și cu dreptul de a conduce in continuare. Un apel la 112 semnala faptul ca un șofer din Iași conduce haotic. Tanarul depasea si incetinea nejustificat, schimba…

- Un barbat cu cagula a intrat, joi seara, intr-o benzinarie din judetul Braila si a amenintat cu un cutit angajatii, cerand bani. El s-a speriat cand un client a vrut sa-l prinda si a fugit. Suspectul a fost urmarit de clientul respectiv si de un angajat al benzinariei, fiind prins.„Un angajat al…

- Voluntarii clujeni de la Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului - OPMCB au revenit cu informații noi despre gasca canadiana care și-a facut apariția pe Lacul Chios. Se pare ca exemplarul inedit are o problema la picior, motiv pentru care, mulți clujeni ingrijorați au incercat…

- Culoarul de cicloturism EuroVelo6 constantean va fi prins la finantare in asocierea dintre judetul Constanta si Consiliile Judetene Calarasi lider de asociere , Ilfov, Giurgiu, plus alte 23 de primarii din judetul.Anuntul a fost facut de vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta, Petre Enciu.…

- Un tanar de 26 de ani din Baia Sprie, județul Maramureș, se afla in stare grava la spital, dupa ce a fost strivit sub propria mașina, pe care o repara.Cricul a cedat in momentul in care barbatul s-a bagat sub autoturism. A apucat sa strige dupa ajutor, iar mama sa a sunat la 112. Pana au ajuns salvatorii,…