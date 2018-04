Stiri pe aceeasi tema

- Jack Reynolds, un britanic de 106 ani, a intrat in Cartea Recordurilor drept cel mai varstnic om care s-a dat pe tiroliana. Acesta este al treilea record doborat de britanic, citeaza Agerpres agenția Press Association. La implinirea varstei de 106 ani, Jack Reynolds din Derbyshire, a alunecat pe coarda…

- Actorul britanic Rowan Atkinson a reluat rolul agentului secret ghinionist Johnny English in trailerul oficial - ce a fost lansat miercuri - al celui de-al treilea opus din aceasta serie de succes care parodiaza filmele de spionaj, informeaza Press Association. In noul film, intitulat…

- Kiko Matthews a demonstrat tututor ca este o învingatoare. Dupa ce a învins cancerul, britanica a doborât un record, devenind cea mai rapida femeie care traverseaza Atlanticul dând la vâsle.

- Kiko Matthews a demonstrat tututor ca este o invingatoare. Dupa ce a invins cancerul, britanica a doborat un record, devenind cea mai rapida femeie care traverseaza Atlanticul dand la vasle. Acum un an nici nu credea ca va pune vreodata mana pe o vasla. Dar joia trecuta, pe 22 martie, minunea s-a intamplat.…

- Un inotator australian de 99 de ani a stabilit un record mondial in proba de 50 de metri liber, la categoria de varsta 100-104 ani, coborand sub un minut, informeaza lefigaro.fr.George Corones a fost cronometrat in 56 de secunde si 12 sutimi, la o competitie din Queensland, timp superior cu…

- Camerele de supraveghere dintr-o gara din Marea Britanie au surprins imagini cu un barbat in stare de ebrietate care a reusit sa scape ca prin minune de un accident mortal de tren intinzandu-se intre sine, relateaza vineri Press Association.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a afirmat - in gluma - ca ar fi fost bine pentru Marea Britanie ca el sa fi fost prim ministru, relateaza vineri Press Association (PA). La sosirea sa la reuniunea informala de la Bruxelles la care se va discuta in principal despre bugetul Uniunii…

- Fanii lui David Bowie din Marea Britanie au cumparat peste 5 milioane de discuri ale artistului in ultimii doi ani. Celebrul cantaret britanic a murit la varsta de 69 de ani pe 10 ianuarie 2016 si, de atunci, albumele sale s-au vandut in 2 milioane de copii, iar single-urile sale in 3,1 milioane…