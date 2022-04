Stiri pe aceeasi tema

Un pensionar a plecat cu o geaca de un milion de dolari din Muzeul Picasso, crezand ca a fost uitata Un pensionar a luat o geaca din Muzeul Picasso, crezand ca a fost uitata. Era, de fapt, o opera…

Asociatia Europeana a Cluburilor (ECA) a decis sa acorde Ucrainei un ajutor financiar initial in valoare de un milion de euro, a anuntat presedintele acestei organizatii care reuneste cele mai importante grupari fotbalistice de pe continent, citat de agentia Reuters, informeaza Agerpres.

Guvernul elvetian a inghetat active rusesti vizate de sanctiuni in valoare de aproximativ 5,75 miliarde de franci (6,17 miliarde de dolari) si este posibil ca aceasta cifra sa creasca, a declarat joi un oficial guvernamental elvetian, transmite Reuters.

Un milion de dolari fiecarui pilot rus care va dezerta livrand avionul sau Ucrainei si jumatate de milion pentru pilotii de elicopter.

Franta a anuntat sambata infiintarea unui fond in valoare de 1 milion de euro pentru sustinerea artistilor si a profesionistilor ucraineni din sectorul culturii care au nevoie de ajutor, un dispozitiv care va fi "deschis si pentru artistii rusi disidenti", informeaza AFP.

Miliardarul rus Alex Konanyhin a pus o recompensa de un milion de dolari pe capul lui Vladimir Putin, despre care susține ca nu este președinte al Rusiei. Miliardarul ofera aceasta recompensa celor care il vor prinde pe Vladimir Putin "viu sau mort".

Agentia rusa de rating ACRA estimeaza ca bancile din Rusia au importat in decembrie bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, transmite luni Reuters.

Obligatiunile INOX, in valoare de un milion de euro, intra vineri la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare sub simbolul bursier INOX24E, anunta Bursa de Valori Bucuresti, conform Agerpres.