Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza marți dimineata 11 perchezitii in Bucuresti si Ilfov și pun in executare 3 mandate de aducere in cazul suspecților care au legat pe 12 ianuarie trei membri ai unei familii din Popești Leordeni in propria casa și au furat 20.000 de euro, anunța Poliția Romana, intr-un comunicat.…

- Victima, de 73 de ani, a depus pe 6 ianuarie o plangere la Politia in care a reclamat faptul ca a fost lovit de fiul sau. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca intre cele doua persoane ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, in timp ce se aflau la domiciliul…

- Tragedia s-a petrecut pe Aleea Livezi din Cartierul ”Romanești” din Craiova.Alarma a fost data de fiica femeii, in varsta de 64 de ani, care a precizat ca este posibil ca cei doi sa fie morți.Decesul a fost constatat la fața locului unde s-au deplasat politistii precum si un echipaj din cadrul ISU Dolj,…

- Ieri, 28 decembrie 2021, polițiștii din Alba Iulia, au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie, de 35 de ani, din Aba Iulia, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de catre fostul soț. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca, un barbat, de 40 de ani, din comuna Ciuruleasa, ar fi…

- In seara zilei de luni, 20 decembrie a.c., in jurul orelor 20,00, Poliția Orașului Țandarei a fost sesizata cu privire la faptul ca trei persoane mascate au intrat in locuința unui barbat și l-au deposedat de o suma de bani. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa formata din polițiști de Investigații…

- Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 67 de ani, din Alba Iulia: Și-ar fi agresat soția, dupa „cateva paharele” Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 67 de ani, din Alba Iulia: Și-ar fi agresat soția, dupa „cateva paharele” Un barbat de 67 de ani, din Alba Iulia, s-a…

- La data de 27 noiembrie 2021, in jurul orei 04,00, polițiștii Secție 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie de 43 de ani, din Oiejdea, cu privire la faptul ca a fost agresata de soț. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la locuința reclamantei,…

- „Barbat” din ALBA cercetat pentru violența in familie: Ar fi strans-o de gat pe soția sa. Polițiștii au emis ordin de protecție „Barbat” din ALBA cercetat pentru violența in familie: Ar fi strans-o de gat pe soția sa. Polițiștii au emis ordin de protecție La data de 27 noiembrie 2021, in jurul orei…