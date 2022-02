Un pasager a fost găsit mort la bordul feribotului care a luat foc în Grecia Un barbat a fost gasit mort, duminica dupa-amiaza, intr-un camion carbonizat la bordul feribotului care a luat foc in largul insulei Corfu, au anuntat pompierii, potrivit AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Unul dintre pasagerii dati disparuti pe feribotul italian la bordul caruia s-a declansat un incendiu in largul insulei grecesti Corfu a fost gasit in viata si evacuat de pe nava, a anuntat duminica Garda de coasta, relateaza AFP.

Salvatorii greci cauta in continuare, sambata, 12 pasageri de pe feribotul devastat de foc in ultimele 24 de ore, la 50 de kilometri in largul insulei Corfu, relateaza presa internationala, potrivit news.ro.

Paza de coasta a Italiei a reperat o posibila pata de poluare scursa din feribotul italian care a luat foc in largul insulei grecesti Corfu, a anuntat sambata Ministerul italian al Tranzitiei Ecologice, transmite AFP, potrivit Agerpres.

