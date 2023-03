Un partid recent format a obținut o victorie uluitoare în alegerile pentru consiliile provinciale din Ţările de Jos Primele exit-poll-uri in urma alegerilor pentru 12 consilii provinciale din Tarile de Jos indica o victorie uimitoare a unei formatiuni recent alcatuite intitulate Miscarea Fermier-Cetatean (BBB), dupa mai multe saptamani de campanie populista, scrie Rador. Toate sondajele aratau ca partidul fermierilor va inregistra un rezultat bun, insa exit-poll-urile releva ca rezultatul a depasit chiar si cele mai optimiste asteptari ale partidului. Liderul partidului, Caroline van der Plas, a declarat ca alegatorii "si-au spus cuvantul". Sprijinul pentru partidul fermierilor s-a raspandit rapid. Fii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

