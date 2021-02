Coronavirus Constanta. O alta persoana infectata a murit

O persoana si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victima are varsta de 61 de ani.Deces 782: Barbat, 61 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala grad II, diabet zaharat tip II, obezitate grad II , decedat in 13.02, la Spitalul… [citeste mai departe]