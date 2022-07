Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de executie bugetara pe primul semestru al acestui an a fost respins ieri de catre Consiliul Local (CL). Chiar daca primarul Mihai Chirica beneficiaza de o majoritate PNL-PMP in plen, unul dintre consilierii liberali nu a fost prezent la vot, astfel ca proiectul a fost respins. Cu toate acestea,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca va depune saptamana viitoare inca o plangere penala pe numele lui George Simion, liderul AUR, despre sustine ca a pornit „o campanie nemaiintalnita de hartuire si intimidare”.

- Alexandru Kocsis, deputat al Fortei Dreptei, acuza primaria Iasi ca nu i-a pus la dispozitie un spatiu pentru a-si deschide biroul parlamentar si ameninta cu plangere penala impotriva edilului Mihai Chirica, pentru abuz in serviciu, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primaria municipiului Iași a emis, astazi, autorizația de construire și amenajare a esplanadei Teatrului Național din localitate. Proiectul are o valoare de 18 milioane de lei și este finanțat in totalitate din bugetul local. Esplanada are o suprafața de 9.700 de metri patrați și face legatura intre…

- Conform legislației in vigoare, primarii unitaților administrativ-teritoriale din țara iși pot angaja 1-2 consilieri, care ii pot ajuta in activitate. In județ, este plin de astfel de consilieri, fiecare cu implicarea și atribuțiunile pe care edilul respectiv i le-a trasat. Sau, unii dintre ei, doar…

- Numeroase alei nefolosite sunt reabilitate pe bani europeni, in proiectul cu telefericul. Multe alei se opresc insa brusc si nu mai duc nicaieri, oprindu-se in garduri metalice care nu se stie ce rost au, unele cu porti incuiate. Nici zona de pe malul lacului nu mai atrage oamenii fiindca a fost acaparata…