Stiri pe aceeasi tema

- Miramagica Park Mamaia se deschide pe litoral! Atracția principala – roata cu 1 milion de luminițe! Situat in centrul stațiunii Mamaia, vizavi de Hotelul Rex, Miramagica Park Mamaia are tematica Wonderland, fiind inspirat din povestea „Alice in Țara Minunilor”, și ii așteapta pe cei mici și pe parinții…

- Cele trei fregate ale Romaniei, Regele Ferdinand, Regina Maria și Marașești, vor fi menținute in funcțiune inca 10 sau 15 ani, dupa care vor fi inlocuite cu trei fregate noi, conform unui plan de achiziții care se elaboreaza la nivelul conducerii Forțelor Navale ale Romaniei. Chestiunea navelor de lupta…

- CSM București a pierdut și returul cu Esbjerg, 31-33, și a ratat calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor, la capatul unei partide in care „tigroaicele” au acuzat vehement arbitrajul. GSP va prezinta 4 detalii ce nu s-au vazut la televizor din timpul meciului. Romania nu va avea nici anul asta…

- Rusia a raspuns joi Ucrainei ca Marea Neagra, unde are stationata o flota navala, nu va fi niciodata marea NATO, dupa ce un inalt oficial de la Kiev a folosit acest termen in denuntarea politicilor imperialiste ale Rusiei, transmite EFE. "Marea Neagra nu va fi niciodata o "mare NATO", este o mare comuna",…

- Rusia a raspuns joi Ucrainei ca Marea Neagra, unde are stationata o flota navala, nu va fi niciodata marea NATO, dupa ce un inalt oficial de la Kiev a folosit acest termen in denuntarea politicilor imperialiste ale Rusiei, transmite EFE, informeaza Agerpres."Marea Neagra nu va fi niciodata o "mare…

- A doua reuniune a Trilateralei Romania – Ucraina – Republica Moldova, ce a avut loc la București, s-a incheiat cu semnarea unei Declarații, axata pe dezvoltarea relațiilor intre cele trei țari in domenii precum politic, infrastructura, aparare și de securitate. De asemenea, in document se accentueaza…

- Prin ‘eforturile unite ale lumii libere’, Marea Neagra va deveni ‘un loc al pacii’, a declarat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, joi, la Conferinta privind securitatea regiunii Marii Negre, care are loc la Bucuresti, sub egida Platformei Internationale Crimeea. ‘Nu ne putem baza pe…

- „Noi știm ca in Ucraina astazi mai sunt inca pe stoc 30 de milioane de tone de cereale, drumurile astea maritime prin Marea Neagra sunt extrem de anevoioase și foarte grele, și sunt extrem de politizate, și noi cunoaștem ca acolo-i totul foarte și foarte neclar și in fiecare zi se pot opri”. Despre…