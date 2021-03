Un pacient Covid a sărit pe geam de la reanimare, cu masca de oxigen pe față Scene șocante miercuri dimineața la o secție de terapie intensiva din Arad destinata bolnavilor de Covid. Un pacient a sarit pe geam, aproape dezbracat, cu masca de oxigen pe fața. Din fericire, salonul nu se afla la un parter inalt, așa ca barbatul in varsta de 60 de ani a scapat cu viața. A fost vazut de o femeie venita pentru vaccin, care a alertat imediat paza. La scurt timp, s-a aflat și motivul gestului sau. Totul s-a petrecut in jurul orei 9, la Spitalul Județean din Arad. Pacientul a fost vazut la scurt timp de o femeie, intins pe jos, in curtea unitații medicale. Martor: ”M-am dus in… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

