Un oraş din regiunea arctică a Canadei declară stare de urgenţă din cauza penuriei de apă Orasul Iqaluit din nordul Canadei a declarat vineri stare de urgenta dupa ce raul local Apex a scazut la cel mai mic nivel din ultimele patru decenii din cauza precipitatiilor insuficiente de anul acesta, informeaza Reuters. Iqaluit a avertizat ca e posibil sa nu dispuna de suficienta apa pentru a sustine populatia de circa 7.800 de locuitori atunci cand apele vor ingheta in timpul iernii, daca municipalitatea nu face rost de rezerve suplimentare de apa, potrivit unei declaratii oficiale. Municipalitatea a spus ca incearca sa obtina autorizatiile necesare pentru a extrage o cantitate mai mare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

