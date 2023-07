Un oraș din Europa a interzis alcoolul în locurile publice din cauza românilor Un oraș european a interzis consumul de alcool in locurile publice din cauza romanilor. Aceștia ar fi facut mai multe probleme și ar fi deranjat vecinii atunci cand se aflau in stare de ebrietate. Primaria orașului Rijkevorsel din Belgia a implementat o interdicție asupra consumului de alcool in locurile publice din cauza romanilor in stare de ebrietate care se luau la cearta. Interdicția de a consuma alcool in spațiile publice era deja in vigoare in timpul nopții, iar acum a fost extinsa și pentru perioada zilei. Autoritațile au declarat ca foarte multe persoane s-au plans ca romanii fac scandal,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

