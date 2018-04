Un oraş belgian preconizează să administreze pilule anticoncepţionale pescăruşilor pentru limitarea numărului acestor păsări Orasul belgian Blankenberge, din nordul tarii, preconizeaza sa amplaseze in diferite puncte hrana cu anticonceptionale destinata pescarusilor pentru a reduce astfel numarul acestor pasari, relateaza EFE. Prezenta pescarusilor in zonele de coasta este foarte raspandita si de multe ori devine o adevarata bataie de cap pentru locuitorii din zona, din cauza prejudiciilor aduse cladirilor, temperamentului lor agresiv si zgomotului provocat. "Vom fi primii in Europa, desi ideea nu este noua.Tehnica a fost deja implementata la Venetia si Barcelona, dar in cazul porumbeilor. Inca nu a fost testata pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Orasul belgian Blankenberge, din nordul tarii, preconizeaza sa amplaseze in diferite puncte hrana cu anticonceptionale destinata pescarusilor pentru a reduce astfel numarul acestor pasari, relateaza EFE.

