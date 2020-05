Un ONG anunţă că a câştigat, în instanţă, procesul cu PSD. Partidul, obligat să spună pe ce a cheltuit banii din subvenţie Organizația civica , din Iasi, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a caștigat definitiv procesul cu PSD, dupa ce formatiunea a refuzat sa raspunda unei cereri, pe Legea 544 privind accesul la informatii de interes public. Potrivit organizatiei non-guvernamentale, Curtea de Apel Iași a menținut decizia de fond care ne-a dat caștig de cauza in procesul cu PSD dupa ce acesta a refuzat sa raspunda cererii ONG-ului, adresate in baza Legii 544/2001 prin care am solicitat situația detaliata a cheltuielilor pe 2016, 2017 și 2018 provenite din subvenții de la stat."PSD nu a catadicsit sa ne raspunda,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

