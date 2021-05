Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare anti-COVID-19 din Romania a pierdut din avant in ultima saptamana. Numarul romanilor care vin sa se vaccineze s-a injumatațit. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune insa ca, daca luam in calcul numarul celor care au trecut prin boala, precum și o estimare…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, sustine ca la acest moment autoritatile nu au probleme nici in ceea ce priveste asigurarea vaccinului anti-COVID, nici cu infrastructura privind administrarea serului. "Cred ca asta este provocarea pe care o avem acum, tocmai disponibilitatea oamenilor de a se…

- Veste trista! A trecut in neființa profesorul universitar doctor Radu Gabriel Parvu, unul dintre cele mai cunoscute și valoroase nume ale mediului universitar argeșean și nu numai. Filosof, autor de carți de specialitate, traducator din limba germana și activa in invațamantul universitar de peste doua…

- Campania de vaccinare din Romania merge foarte greu, iar asta nu din cauza ca nu ar fi suficiente doze de vaccin, ci din cauza scepticismului oamenilor de a se vaccina. 1 milion de persoane vaccinate anti-covid-19 intr-o singura zi Exista totuși țari care au campanii de vaccinare de mare succes. Este…

- Ombladon de la Paraziții trece prin momente foarte grele. Tatal și fratele lui au murit dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus, potrivit Fanatik.ro. Potrivit sursei citate, Ombladon, pe numele sau real Bogdan Ionuț Pastaca, nu a dorit sa faca public acest anunț. In varsta de 42 de…

- Ucraina continua sa bata recorduri in contextul pandemic: 421 de decese și peste 17 mii de pacienți noi infectați cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. Astfel, cel mai mare numar de cazuri confirmate de COVID-19 au fost inregistrate in regiunile Kiev, Odessa și Khmelnytsky. Timp de o zi, in Ucraina s-au…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva coronavirusului aproape 2 milioane de persoane, potrivit datelor transmise duminica de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 92 de reacții adverse. 54.713 persoane…

- Refuzul unor medici din regiunea gagauza de a fi vaccinați anti-Covid a starnit un val de declarații printre politicieni. Fostul prim-ministru Ion Sturza ii indeamna pe locuitorii Gagauziei sa renunțe nu doar la acest vaccin, dar și la toate donațiile care vin din vest, inclusiv din Romania. „Pacat…