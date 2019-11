Un om de afaceri libanez donează o pălăria a lui Hitler şi alte obiecte ale fostului dictator Abdallah Chatila, care a facut avere cu diamante si imobiliare la Geneva, a declarat pentru saptamanalul Le Matin Dimanche ca si-a dorit sa cumpere aceste obiecte pentru a nu fi folosite in scopul propagandei neo-naziste. "Demersul meu este total apolitic si neutru", a spus el.



In timpul licitatiei organizate miercuri de casa germana Hermann Historica, omul de afaceri a cheltuit 545.000 de euro pentru a achizitiona 10 loturi, intre care o palarie purtata de Hitler, porttigaretul sau, masina de scris, precum si o editie de lux a cartii sale "Mein Kampf" cu vultur si svastica, care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Casa în care s-a nascut Adolf Hitler va fi transformata într-o secție de poliție, a anunțat ministerul de interne al Austriei dupa ani buni de lupte legale,guvernul încercând sa împiedice cladirea din a deveni un altar neo-nazist, relateaza The Guardian.Casa galbena…

- Migrantii au preluat controlul asupra unei parti a complexului, dar, conform unui purtator de cuvant al politiei, situatia a fost readusa sub control la primele ore ale diminetii. Centrele de primire si retinere a migrantilor in Malta se afla sub presiune odata cu sosirea catorva sute de persoane…

- Germania este una dintre cele mai importante destinatii pentru turismul cultural din Europa. Peste 20 milioane de turisti din toata lumea ajung aici anual special pentru evenimentele culturale ce au loc pe tot parcursul anului (festivaluri de film, muzica, teatru, concerte si multe altele).

- Ora de iarna va mai purta aceasta titulatura doar pana in 2020, din 2021 urmand sa se renunte la schimbarea orei. Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat pe 4 martie, favorabil, propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si…

- Razboiului comercial dintre Statele Unite si China a schimbat modul in care economistii evalueaza Franta si Germania, cele mai mari doua economii ale Europei, considerand ca economia franceza este mai rezistenta si mai atractiva decat cea germana, au declarat trei analisti, pentru CNBC.Citește…

- Dependent in proporție de 80% in materie de exporturi, Regatul Unit expune Europa unui seism in cazul unui «divorț» fara acord. In condițiile unei reduceri de 70% a investițiilor de la inceputul acestui an și ale repetatelor amenințari cu inchiderea uzinelor, scrie intr-o analiza saptamanalul «Le Point»,…

- A doua cea mai mare retea de falsificatori de bancnote de pe „dark net”, destructurata de Europol. Toți banii contrafacuți circulau in Europa Politia portugheza a destructurat a doua cea mai mare retea de falsificatori de bancnote de pe internetul ”ascuns” (dark web), cu sprijinul…

- A fost cel mai pustiitor razboi din istoria omenirii, cu cele mai multe victime din randurile populatiei civile si cu cele mai multe state implicate. Razboiul a fost declansat in Europa de catre europeni, si aici a cauzat cele mai multe distrugeri si suferinte. Pe langa altele, o consecinta a razboiului…