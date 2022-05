Stiri pe aceeasi tema

- Matei Miko, patronul agentiei clujene de modele Transilvania Fashion, a depus un dosar la OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci pentru a deveni proprietarul marcii ”Cinema și teatru Florin Piersic”.Cererea a fost depusa in aprilie 2022, iar pe durata analizarii acesteia nimeni nu mai poate…

- ANAF a inceput procedura de executare silita a grupului European Food&Drinks, fondat de fratii Micula, pentru recuperarea despagubirilor in valoare totala de 1,2 miliarde lei, platite de statul roman, in baza unei hotarari a Tribunalului de Arbitraj din Washington, scrie presa locala. La inceputul lunii…

- Un roman a reusit sa obtina finantari de cateva milioane de euro, bani cu care dezvolta o platforma prin intermediul careia va face prognoza preturilor la energie si va conecta distribuitorii de energie cu potentialii clienti.

- Ovidiu Hațegan a suferit duminica un infarct și a fost operat de urgența la Timișoara. Managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timisoara, acolo unde arbitrul roman a suferit intervenția chirurgicala, a vorbit despre starea de sanatate a centralului.

- Mai mult de jumatate dintre firmele din Ucraina si-au suspendat activitatea dupa declansarea razboiului, a declarat, joi, directorul Centrului de afaceri ucraineano-roman din Cernauti, Liviu Rusu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Alfa Software, unul dintre furnizorii de sisteme informatice cu cea mai dinamica ascensiune pe piața din Transilvania, anunța afaceri in creștere cu 10% in 2021 fața de anul precedent. Deși a fost o perioada dificila, in care s-a aplicat conceptul „work from home” și majoritatea proiectelor s-au desfașurat…

- Preotul clujean Dinu Criste a adus critici dure la adresa arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, pe care il acuza ca a facut mereu opinie discordanta cu Patriarhia, fara ca oficial, sau macar off the record, cineva sa-l puna la punct in numele "ascultarii" fata de ierarhia superioara. „Teodosie se…

- Un preot din Cluj il critica pe Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, pentru comportamentul sau, care l-a facut sa fie remarcat de catre presa de scandal. Preotul clujean, Dinu Criste, critica faptele și spusele arhiepiscopului Teodosie, și spune despre acesta ca mereu a facut lucruri in antiteza…