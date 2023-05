Comunicat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova: „Plutonierul adjutant sef Ion Piscoci a imbracat pentru prima data uniforma militara in 1997, cand a fost admis la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila “Pavel Zaganescu” Boldești. In anul 1999, și-a inceput cariera ca subofițer in cadrul Grupului de Pompieri Militari “Capitan Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, iar in perioada 2000-2016 și-a desfașurat activitatea in cadrul Grupului de Pompieri „Tara Barsei” al judetului Brasov. Ulterior, in anul 2016, iși incepe activitatea in cadrul ISU Prahova,…