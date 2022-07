Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean olandez a fost depistat de catre politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Aeroport Cluj-Napoca avand asupra sa, ascunse in bagajele personale, substante interzise, susceptibile a fi din categoria drogurilor si substantelor psihotrope sau psihoactive.

- Polițiștii de frontiera sigheteni au depistat, in Sighetu Marmatiei, un cetațean ucrainean, pe numele caruia este emis un mandat european de arestare pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat. Luni, 20 iunie a.c., in jurul orei 16.30, politistii de frontiera…

- Un tanar in varsta de 23 de ani este cercetat penal dupa ce a fost depistat de politisti in timp conducea un autoturism sub influenta cannabisului, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul Politiei oras Bolintin Vale au depistat…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita au depistat, in cadrul unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, desfasurate pe raza judetului Timiș, un cetațean roman care a sprijinit doisprezece cetateni din Afganistan și Pakistan in incercarea de a trece ilegal…

- Azi, in jurul orei 11.00, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, județul Maramureș, au descoperit corpul unui barbat fara semne vitale, in albia raului Tisa. Acesta a fost gasit la aproximativ 10 m de malul romanesc, pe direcția localitații Craciunesti.…

- Urmarit internațional, cautat de autoritațile cehe pentru infracțiuni de șantaj, violare de domiciliu și lipsire de libertate in mod ilegal, depistat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri, cu aportul polițiștilor Sectorului Poliției de Frontiera Aeroport Cluj-Napoca.…