- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitat este Victor Angelescu, finanțator al Rapidului și unul dintre oamenii care au ajutat clubul din Giulești sa revina pe prima scena fotbalistica. Cei doi vor discuta, in studioul Gazetei, despre cele mai interesante…

- Adrian Iencsi (46 de ani), fost antrenor la Rapid, crede ca nou-promovata are forța de a lupta pentru campionat in acest sezon. Patronul Victor Angelescu indeamna la calm și admite ca „la un moment dat, vom și pierde”. Rapid are un inceput de sezon fantastic. In cele 5 etape scurse, nou-promovata a…

- Nicolae Carnat (23 de ani), cel mai bun fotbalist al Rapidului in victoria de la Pitești, e doar imprumutat de la CFR, insa poate fi oprit in Giulești, cu condiția ca rapidiștii sa achite o suma de transfer Rapid și-a adus gratuit cel mai bun jucator de atac, pe Nicolae Carnat, numai ca atacantul e…

- Cristi Sapunaru (37 de ani), noul fundaș al Rapidului, și-a intrat in rol și l-a confruntat pe Gigi Becali, patronul de la FCSB, care era sigur ca giuleștenii nu pot evolua pe Arena Naționala in noul sezon de Liga 1. „Arena Naționala e stadionul lui Gigi Becali? Eu aștept oricum sa joc la noi acasa,…

- Rapid București a anuntat, sâmbata, ca a obtinut serviciile fundasului Junior Morais, ultima data component al Gaziantep FK. Morais a semnat un contract pe un sezon, cu optiune de prelungire pe înca un an."Deja ma simt foarte fericit alaturi de baieti, parca am venit într-o…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul FCSB, il contrazice pe Daniel Niculae (38), președintele Rapidului, care a afirmat ca Rapid va juca pe Arena Naționala in prima parte a sezonului 2021/2022. Dupa ce oficialul alb-vișiniilor a declarat ca Rapid va evolua pe Arena Naționala pana ce stadionul din Giulești…

- Daniel Niculae (38 de ani), președintele Rapidului, are planuri mari in Giulești in urmatorii ani. Oficialul și-ar dori eventul in 2023, in anul in care alb-vișiniii vor implini 100 de ani de existența zbuciumata. Mai mult, Daniel Niculae spune ca și-ar dori ca in vitrina Rapidului sa ajunga și titlurile…

- Dupa ce a ratat promovarea in Liga 1, Petrolul se confrunta acum cu o alta problema. Petrolul a primit in 2017 din partea Primariei Ploiești dreptul de a folosi marca echipei echipei și palmaresul, cesionare acestora a expirat. Petrolul fara marca tradiționala Contractul de licența pentru dreptul exclusiv…