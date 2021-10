Stiri pe aceeasi tema

- ALBA: 61 de cazuri COVID și doua decese, confirmate in ultimele 24 de ore. Localitațile din care provin persoanele infectate Au fost confirmate 61 de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) luni, 27 septembrie. Cu o zi…

- Au fost confirmate 6 cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), duminica, 5 septembrie. Cazurile noi sunt la Alba Iulia (5), Cugir (1). Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,3 (anterior 0,28).…

- Au fost confirmate cinci cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), luni, 30 august. Cazurile noi sunt la Alba Iulia (2), Aiud (1), Blaj (1), Teiuș (1). Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,2…

- Au fost confirmate trei cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), joi, 19 august. Cazurile noi sunt la Alba Iulia (1), Ighiu (1) și Sasciori (1). De la inceputul pandemiei, in județul Alba au fost confirmate 21.443 cazuri,…

- Au fost confirmate doua cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), luni, 16 august. Cazurile noi sunt la Alba Iulia (1) și Ighiu (1). In județul Alba, de la inceputul pandemiei, au fost confirmate 21.435 cazuri, 20.670 persoane…

- Nu au fost confirmate cazuri noi COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, vineri, 6 august. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba a scazut la 0,03 (anterior 0,04). Situația pe localitați – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19…

- Au fost inregistrate patru noi cazuri noi COVID in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, miercuri, 4 august. Cazurile noi, confirmate in ultimele 24 de ore, sunt la Sebeș (2 cazuri), Cugir (un caz) și Teiuș (un caz). In județul Alba, de la inceputul pandemiei,…

- Au fost confirmate trei cazuri noi COVID in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, vineri, 30 iulie. Cazurile noi sunt la Alba Iulia (un caz) și la Saliștea (2 cazuri). De la inceputul pandemiei, in județul Alba au fost 21.408 cazuri confirmate, 20.670 persoane…