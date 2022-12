Un nou val de COVID-19. Testele, vândute ca pâinea caldă. Peste 30 de români au murit în ultima săptămână Cum peste tot sunt oameni raciți, tot mai mulți au decis sa se testeze. In unele farmacii, testele nazale s-au epuizat rapid. Au fost aproape 3500 de cazuri de Covid rapotate in ultima saptamana. 33 de bolnavi cu Covid au murit in ultima saptamana. Peste o suta sunt in stare grava la ATI, majoritatea covarșitoare nevaccinați. Creste numarul cazurilor de Covid: aproape 3500 din peste 60 de mii de testarile facute in sistem oficial au iesit pozitive. Peste tot sunt oameni raciti, asa ca, de Craciun, testele rapide din farmacii s-au dat ca painea calda. Si nu se mai gasesc usor peste tot. Multi… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

