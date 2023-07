Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde este in vigoare un Cod rosu de canicula, cu temperaturi intre 40 si 47 de grade Celsius. In acest context, exista si pericolul producerii unor incendii de vegetatie. Potrivit MAE, in Republica Italiana, autoritatile…

- Meteorologii au emis vineri dimineata o avertizare meteorologica cod galben de vijelii si grindina pentru Bucuresti si mai multe zone din Ilfov, Giurgiu si Dambovita. Mai multi copaci au cazut in Capitala, zeci de masini fiind avariate. O persoana a fost surprinsa intr-un autoturism de un copac doborat…

- Capitala este vizata de o atenționare meteo de canicula, incepand din 12 iulie și pana duminica, 16 iulie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 35 și 39 de grade Celsius, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, incepand de astazi, de la ora 10:00 și pana duminica, 16 iulie,…

- Valul de canicula pune stapanire pe Romania. Meteorologii anunța 40 de grade la umbra, iar atmosfera va deveni sufocanta. In urmatoarele zile, vremea va fi extrem de calda: se vor inregistra 40 de grade la umbra, iar atmosfera va deveni sufocanta in zonele de campie. Maine, va ploua in regiunile intracarpatice…

- Temperaturile in toata țara devin caniculare incepand de azi. Timp de trei zile, maximele termice vor urca pana la 36 de grade la umbra. O informare meteo de disconfort termic ridicat vizeaza, incepand de marti, intreaga tara, temperaturile aerului urmand sa ajunga chiar si la 36 de grade in cea mai…

- Incep vijeliile și furtunile. Alerta ANM in weekend. Incep vijeliile și furtunile in curand. Meteorologii de la ANM lanseaza un avertisment. Potrivit prognozei meteo publicate de ANM, ziua de sambata se arata a fi una calda, insa lucrurile nu vor dura prea mult. Astfel, pe 1 iulie, cerul va fi variabil,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru perioada 29 mai – 26 iunie 2023. Temperaturile medii inregistrate vor fi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani. Saptamana 29.05.2023 – 05.06.2023 Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice…

- Vremea va fi rece,cu temperaturi sub 0 grade pe timpul nopții, pana sambata dimineața. Meteorologii spun ca cel puțin in prima parte a zilei vantul se va intesifica și apare bruma. In zonele intracarpatice, indeosebi in nordul Olteniei și al Munteniei se vor inregistra temperaturi cuprinse intre -4…