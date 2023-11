Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru sambata,18 noiembrie 2023, arata ca vantul va sufla cu putere in aproape toata țara. Cerul va fi innorat pe parcursul zilei și, in anumite zone, sunt așteptate ploi și ninsori.

- Iarna ar putea veni in weekend și in zonele joase de relief, nu doar la munte. Un ciclon va ajunge in bazinul vestic al Marii Negre, iar o masa de aer rece va patrunde in Romania dinspre est. Meteorologii anunța ca se face tot mai frig și nu este exclus sa cada primii fulgi la campie.

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat ca incepand de maine, vremea se va schimba radical in Romania. Temperaturile vor fi in scadere, iar ploile vor pune stapanire pe mare parte din țara. La munte, potrivit informațiilor,…

- Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Un ciclon polar lovește Romania aducand ninsori la munte și ploi puternice in restul regiunilor. Temperaturile vor scadea accentuat. Meteorologii avertizeaza ca vremea va fi capricioasa, cu alternanțe termice mari de la o zi la alta.

- Un ciclon polar se apropie de Romania. El va aduce temperaturi scazute, precipitații, lapovița și ninsori in mai multe zone ale țarii. Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a anunțat ca un ciclon polar va lovi Romania in acest weekend. Ciclonul va aduce temperaturi scazute, lapovița și ninsori.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, iar specialiștii anunța vreme rece, cu temperaturi care se apropie de cele normale pentru aceasta perioada din an. La munte se instaleaza iarna cu ninsori, viscol și temperaturi negative.La altitudini mari…

- Temperaturile din aceasta iarna, respective lunile decembrie – februarie vor fi in medie ceva mai ridicate decat normalul perioadei, iar ninsori mai consistente sunt așteptate in luna februarie, a anuntat Florinela Georgescu, directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „Din…

- Agenția guvernamentala National Weather Service din Statele Unite a anunțat prognoza meteo pentru aceasta iarna. Specialiștii spun ca ne vom confrunta cu unul dintre cele mai aspre fenomene din istorie, anunțand vortex polar cu nameți de zapada, care va ajunge inclusiv in Romania. Iata la ce sa ne așteptam…