Un nou traseu turistic în Banatul de Munte. Au fost reabilitate patru mori de apă de pe traseu Asociația Acasa in Banat și Fundația Orange și-au unit forțele pentru a salva patrimoniul mulinologic din județul Caraș-Severin. Peste 60 de voluntari din toata țara s-au adunat, pentru doua zile, in localitatea Garnic, din Caraș-Severin pentru a reabilita patru mori de apa, incluse acum intr-un traseu turistic. Cele patru mori de apa sunt din lemn și au ciutura, o roata care, sub forța apei, face ca tot angrenajul sa se miște, iar roțile din piatra sa macine faina. In cele doua zile de intervenție, voluntarii au renovat patru dintre cele noua mori de apa care mai exista și astazi… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

