Un nou terminal pentru aeroportul Otopeni in valoare de peste 1 miliard de euro

Stiri pe aceeasi tema

- România ar putea pierde o jumatate de miliard de euro, fonduri europene. Comisia Europeana amenința țara noastra cu suspendarea unor finanțari daca mai multe modificari la proiectul Codului Administrativ vor intra în vigoare, anunța site-ul G4media.ro.

- In primele trei luni, Moldova a importat marfuri in valoare de 1 miliard 326 de milioane de dolari, cu aproape 29 de procente mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. Cel mai mare volum de marfuri s-a importat din Uniunea Europeana, cota fiind de 48,5 la suta.

- Droguri in valoare de aproape un miliard de dolari au fost confiscate de Garda de Coasta a Statelor Unite in apele teritoriale ale Mexicului. Stupefiantele erau transportate cu nave și urmau sa ajunga ilegal in SUA.

- Tarom a anunțat ca va muta ghișeele de check-in din vechiul terminal al Aeroportului Internațional ”Heri Coanda” in noul terminal, incepand din noaptea de marți. Compania naționala de transport aerian arata ca este vorba de aproximativ 20 de ghișee, astfel ca Tarom nu va mai avea niciun ghișeu in vechiul…

- Ghisee de check-in de la Tarom in noul terminal de pe Otopeni Compania Nationala TAROM pune la dispozitie de astazi ghiseele de check-in în noul terminal al Aeroportului "Henri Coanda" Otopeni. TAROM precizeaza, într-un comunicat, ca evenimentul face parte din strategia…

- Autoritatile din Abu Dhabi vor sa inaugureze, in luna iulie, un parc tematic Warner Bros, in valoare de 1 miliard de dolari, si spera ca astfel numarul turistilor sa se dubleze in urmatorii ani, transmite Reuters.

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…

- Rata șomajului din județ a ajuns la finele lunii martie (a.c), la 3,90%, fiind in scadere fața de cea inregistrata in luna anterioara și la cea mai mica valoare din ultimele luni. Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, Kelemen Tibor, a declarat ieri,…