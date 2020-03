Un nou studiu arată că noul coronavirus ar fi existat în oameni de ani întregi Pandemia de coronavirus a schimbat lumea pe care o cunoșteam, iar oamenii de știința cauta sa ințeleaga care este de fapt sursa noului virus. Studiile arata ca, mai mult ca sigur, noul coronavirus nu a fost creat intr-un laborator . Un studiu nou sugereaza insa ca ca SARS-CoV-2 ar fi circulat in populațiile de oameni de mai mult timp. „Este posibil ca un precursor al SARS-CoV-2 sa fi sarit la oameni, capatand [noi caracteristici genetice] prin adaptare in timpul transmisiei nedectate de la om la om”, a explicat echipa de cercetatori din SUA, Marea Britanie și Australia, dupa cum arata Science… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

