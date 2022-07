Stiri pe aceeasi tema

- Rapid și CSM București, cele doua reprezentate al Romaniei in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, și-au aflat programul. Noul sezon al EHF Champions League va debuta in weekendul 10-11 septembrie, cand Rapid va juca in deplasare, cu Lokomotiva Zagreb, iar CSM București va juca acasa, cu Krim…

- Centrul Cultural si Educational „Alexandru Marghiloman” anunta reluarea serilor de cinema din Amfiteatrul Parcul Tineretului cu producții pentru toate categoriile de varsta. CineParc Buzau incepand cu 22 iulie. Revenim la serile de cinema din Amfiteatrul parcul Tineretului cu producții pentru toate…

- A noua editie a Festivalului Ceau, Cinema! incepe joi la Timisoara, cu proiectia filmului "Metronom" (2022), la sala Capitol a Filarmonicii Banatul, in prezenta regizorului Alexandru Belc si a actritei Mara Bugarin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multe filme si ateliere pentru copii, care au ca tema principala educatia ecologica, fac parte din programul editiei a noua a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc in perioada 14-17 iulie la Timisoara. Publicul tanar va putea sa vada „Strajerii Deltei” (2021), un film romanesc de aventuri…

- Cristina Neagu (33 de ani) vorbește despre marea problema pe care a avut-o CSM București. La capatul unui sezon in care CSM București a ratat calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor, a pierdut campionatul in fața Rapidului și a caștigat doar Cupa Romaniei, Cristina Neagu spune ca echipa a avut…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, o noua destinatie culturala in aer liber in Bucuresti – Gradina cu Filme, unde vor fi organizate evenimente, pana in octombrie, de joi pana duminica. Gradina se va deschide incepand de joi. „Adaugam inca o destinatie culturala in aer liber…

