Stiri pe aceeasi tema

- In opinia analistilor de la Institutul pentru Studiul Razboiului , Guvernul Rusiei este cel care a organizat in noaptea de marti spre miercuri atacul cu drone deasupra complexului Kremlinului din centrul Moscovei, de care acuza Ucraina, potrivit EFE.

- Ucraina anunta joi ca a doborat, in noaptea de miercuri spre joi, 18 dintr-un numar de 24 de drone lansate de Rusia, la o zi dupa ce Moscova a acuzat Kievul de un atac cu drone la Kremlin, cu scopul de a-l asasina pe Vladimir Putin, care nu se afla la sediul presedintiei ruse, relateaza AFP. "Invadatorii…

- Ucraina este acuzata de Rusia ca a atacat cu drone Kremlinul, cu scopul de a-l ucide pe președintele Vladimir Putin. Atacul ar fi avut loc noaptea trecuta, iar pe rețelele de socializare din Rusia au circulat imagini cu fumul care se ridica deasupra Kremlinului.

- Ucraina nu are ”nimic a face” cu atacul cu drone de la Kremlin, da asigurari miercuri, intr-un mesaj transmis unor jurnalisti, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, relateaza AFP si CNN. Ucraina nu are cunostrinta de vreun atac cu drone la Kremlin, in Moscova,…

- Un atac cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri a vizat orașul Kiev și regiunea Dnipro. Atacul este cel de al treilea din ultimele șase nopți, spun ucrainenii. O drona a lovit o cladire din regiunea Dnipro, au anunțat autoritațile ucrainene, citate de Sky News. Comandamentul Forțelor…

- Mandatul international de arestare pe numele lui Vladimir Putin ne pune ”bete in roate”, a afirmat miercuri, 12 aprilie, purtatorul de cuvant al presedintelui sud-african Cyril Ramaphosa, a carui tara urmeaza sa gazduiasca in luna august un summit al tarilor BRICS, in prezenta presedintelui rus, relateaza…

- Administrația de la Kiev este dispusa la negocieri cu Moscova privind statutul Crimeei, daca fortele militare ucrainene ajung la frontiera regiunii ocupate de Rusia, afirma un consilier al presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de cotidianul Financial Times . Afirmatiile facute de Andrii…