- Premierul britanic Boris Johnson, a carui poziție la conducerea guvernului pare sa fie amenințata. este ținta mai multor comentarii. Tiitlurile unor articole din presa britanica sunt mai mult decat edificatoare. „Pentru numele lui Dumnezeu, pleaca!”, ii striga lui Boris Johnson, fostul ministru al Brexitului,…

- Premierul britanic Boris Johnson incearca miercuri sa isi pastreze functia in fata unei revolte a parlamentarilor conservatori; multi dintre acestia sunt indignati de dezvaluirile despre petrecerile organizate la resedinta sa oficiala din Downing Street, in timp ce in Regatul Unit erau in vigoare…

- Boris Johnson lupta miercuri pentru a-și salva poziția de premier al Marii Britanii dupa in jur de 20 de parlamentari din propriul partid vor sa declanșeze procedura de schimbare din funcție dupa dezvaluirile despre petrecerile din Downing Street din perioada in care toata țara se afla in carantina,…

- Premierul britanic Boris Johnson, prezent miercuri în Parlament, și-a cerut scuze publicului pentru ca a participat la o petrecere în gradina de la Downing Street, în timpul primului lockdown, în vreme ce unii oameni erau disperați pentru ca nu puteau sa-i vada pe cei dragi sau…

- Premierul britanic Boris Johnson a prezentat miercuri scuze in parlament pentru ca a participat la o petrecere in gradina de la Downing Street, resedinta sa oficiala, in timpul primului lockdown determinat de pandemia de coronavirus si a spus ca intelege furia pe care a produs-o, relateaza Reuters.…

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a incredintat miercuri fostei judecatoare Heather Hallett ancheta cu privire la gestionarea pandemiei de COVID-19, care va incerca sa stabileasca, in primul rand, de ce Regatul Unit a inregistrat unul din cele mai grave bilanturi de decese la inceputul pandemiei,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson s-a confruntat vineri cu o presiune crescanda, dupa ce conservatorii sai și-au pierdut avantajul in sondaj fața de Laburisti. Presa britanica a dezvaluit ca purtatorul sau de cuvant a participat la o adunare festiva in Downing Street, in timpul unui blocaj anul…