Un nou Regulament privind importul/exportul produselor chimice periculoase - Detalii

- Lipsa de vointa politica, pe deoparte, si, pe de alta parte, instabilitatea politica au impiedicat promovarea reformelor necesare in Republica Moldova. Mai mult decat atat, autoritatile fac declaratii frumoase despre importanta combaterii coruptiei, insa nu se fac actiuni concrete.

- „Nu cred ca ar fi existat, teoretic, un alt Guvern care ar fi realizat succese extraordinare in Republica Moldova in lupta cu pandemia COVID-19”. Afirmația ii aparține vicepreședintei Parlamentului, democrata Monica Babuc. „Noi avem un sistem medical extrem de invechit ca structura și mod de funcționare.…

- STARE DE ALERTA. Lipsa mastii in spatiile publice inchise poate aduce o amenda de pana la 2.500 de lei. Masca de protectie este obligatorie si in mijloacele de transport in comun, la locul de munca si in alte spatii inchise. Cei care intra intr-un centru comercial fara masca risca o amenda cuprinsa…

- Pretul la gaze naturale va scadea de la 1 iulie, indiferent daca furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau dupa acea data, iar faptul ca acum ofera aceleasi preturi sau mai mici cu 2 lei nu inseamna ca lucrurile vor ramane asa, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de…

- Modificarea legii offshore nu se poate face doar de catre Guvern, ci are nevoie de consens politic, pentru ca este un proiect major pentru Romania, a declarat, joi seara, Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, declarandu-se convins ca liberalii vor debloca investitiile…

- Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), condusa pana la moarte de catre regretatul Constantin Stroe, și avand acum la carma tot un argeșean – Gabriel Sicoe – a fost recunoscuta ca fiind de utilitate publica, conform unei hotarari apobate de Guvern, anunta Ministerul Economiei,…

- Hotararea adoptata luni de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, a fost publicata in Monitorul Oficial. In spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele…

- In Republica Moldova activeaza un Serviciu de asistența telefonica gratuita pentru persoanele cu dizabilitați – 0 80 01 08 08. Serviciul funcționeaza 24/24, 7 zile pe saptamana și a fost creat in scop de prevenire și reducere a situațiilor de incalcare a drepturilor persoanelor cu dizabilitați. Apelanții…