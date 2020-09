Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci și va deveni in general instabila in mare parte din tara. In București, vremea va fi in continuare caniculara la amiaza. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 de grade in vest și 37 de grade Celsius in sud.Marti, 1 septembrie 2020, vremea se va raci și…

- ANM a emis un Cod galben de canicula, valabil de vineri pana luni, in Vestul, Sudul și Estul Romaniei. Temperaturile maxime ajung la 37 de grade Celsius, conform meteorologilor. „In intervalul mentionat, in zonele de campie și de podiș disconfortul termic va fi accentuat și local va fi canicula. Indicele…

- ANM a emis o avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic pentru Bucuresti, valabila sambata, duminica si luni. In urmatoarele 3 zile, la București, vremea va fi caniculara. Conform meteorologilor sunt așteptate temperaturi maxime de 37 de grade Celsius si disconfort termic accentuat. Administratia…

- Daca valoarea inregistrata de Serviciului National de Meteorologie (NWS) este corecta, aceasta se numara totodata printre primele trei cele mai ridicate temperaturi consemnate vreodata in Death Valley - o vale din estul Californiei, situata in nordul desertului Mojave - si este de asemenea cea mai…

- Temperaturile înregistrate în Death Valley (Valea Mortii) din Statele Unite au urcat vertiginos, duminica, pâna la 54,4 grade Celsius (130 de grade Fahrenheit), posibil cea mai ridicata valoare înregistrata pe Pamânt dupa anul 1913, relateaza luni agentia DPA, preluata…

- Seceta pedologica moderata, puternica si extrema se va mentine in majoritatea zonelor agricole pe parcursul urmatoarelor zile, pe fondul temperaturilor maxime ridicate ale aerului, ce vor ajunge si la 37 de grade Celsius, se arata in prognoza de specialitate a Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Ziua de joi 30 iulie a fost cea mai calda zi din an Administratia Nationala de Meteorologie a facut public un grafic in care Lugojul a fost pentru cateva ore cel mai cald punct de pe harta tarii. Conform ANM la Lugoj s-a resimtit o temperatura de 43 si chiar 44 de grade Celsius, temperatura intalnita…