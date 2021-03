Stiri pe aceeasi tema

- Comuna buzoiana Lopatari are pe teritoriul sau un important monument natural, Focul Viu, fenomen rar intalnit pe glob. Flacarile care ajung și la o suta de centimetri inalțime rezista pana și celor mai vitrege condiții meteo, așa cum se inregistreaza zilele acestea in zona montana a județului Buzau.…

- Croata Blanka Vlasic, dubla campioana mondiala la saritura in inaltime, și-a anunțat retragerea din activitatea sportiva. Atleta a dezvaluit motivele intr-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.

- Croata Blanka Vlasic, în vârsta de 37 de ani, dubla campioana mondiala la saritura în înaltime, a anuntat, vineri, ca s-a retras din activitatea sportiva.“De la Rio, am încercat sa trec peste accidentari, au fost patru ani de speranta ca ma voi provoca din nou…

- Companiei Elmas SRL, membra PREMIUM a Camerei de Comerț și Industrie Brașov, specializata in instalații de ridicat, i-a fost decernat premiul I in cadrul concursului mondial Elevator World „Project of the Year 2021”, la categoria “Lifturi speciale” cu proiectul „Platforma pentru persoane - Pasarea Maiastra”,…

- Are 17 ani și face doua sporturi de performanța: volei din pasiune, iar atletism, sa fie pregatita din punct de vedere fizic pentru volei, dar caștiga medalie dupa medalie. „Atletism fac din clasa intai. A venit un profesor la noi in clasa sa ne spuna sa mergem sa face sport. Mi-a placut foarte mult,…

- Atletul suedez Armand Duplantis, recordman mondial la saritura cu prajina (6,18 m), a castigat concursul indoor de la Dusseldorf (Germania) cu o saritura de 6,01 m, la prima sa aparitie din acest an, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Duplantis, vicecampion mondial, a trecut peste stacheta de…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Circulație in condiții de iarna pe DN75, la Arieșeni: Stratul de zapada masoara 5 centimetri inalțime Drumurile din Arieșeni prezinta un condiții nefavorabile pentru conducatorii auto, existand șanse reale de derapaj din cauza stratului de zapada de pe partea carosabila.…

- Riscul de avalanșa in Munții Fagaraș este ridicat. Stratul de zapada proaspata depașește 50 de centimetri. Conform Salvamont Sibiu, in urma ninsorilor abundente din ultimele zile, s-a depus un strat consistent de zapada proaspata care pe alocuri depașește 50 de centimetri. Peste acest…