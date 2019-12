Stiri pe aceeasi tema

- Abonații Telekom Romania nu vor mai putea urmari postul Eurosport, așa cum a anunțat astazi oficial canalul de televiziune. Toate canalele Discovery - Eurosport 1&2, Discovery Channel, TLC și Travel Channel - nu se vor mai regasi in grila de programe a rețelelor Telekom și Nextgen incepand din anul…

- Intreg portofoliul Discovery, format din canale precum Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, TLC și Travel Channel, nu va mai fi disponibil pentru abonații din rețelele Telekom și Nextgen. Totul se va intampla de la 1 ianuarie, cand expira contractul dintre cele doua companii de cablu și firma…

- HGTV, lider pe segmentul de emisiuni despre casa si gradina in portofoliul Discovery, va fi disponibil de anul viitor in oferta Digi TV potrivit news.roRCS & RDS si Discovery Romania au anuntat vineri semnarea unui acord strategic care include lansarea televiziunii HGTV, pe langa continutul…

- Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova a facut o oferta de preluare a postului romanesc de televiziune Prima TV, potrivit Paginademedia.ro.Vladimir Plahotniuc, cel mai important proprietar de presa din Moldova, care deține in Moldova postul de televiziune Prime…

- Oferta „CRACIUN 2019 de poveste” la PENSIUNEA POPASUL DIN DEAL din localitatea Ocna Șugatag, Maramureș: 22.12.2019-26.12.2019 Cea mai primitoare gazda din Ocna Șugatag, familia Pop Vasile s-a pregatit și in acest an pentru a le oferi turiștilor, care au ales sa petreaca un CRACIUN de poveste la “Pensiunea Popasul…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor, a declarat in prima conferința de presa de la preluarea mandatului ca in privința salariilor profesorilor actuala legislație va fi pusa in aplicare. Salarii bugetari 2020. Ministrul Finantelor a declarat joica salariile cadrelor didactice vor crește anul viitor așa…

- Ionuț Negoița a anunțat, marți, ca este dispus sa renunțe la pachetul majoritar de acțiuni al clubului Dinamo București, pentru o suma simbolica de un leu. ”Decizia mea a fost si este ca pachetul de 51% sa il vand pe un leu. Asta ce inseamna? Ca cei care vin, asta e conditia, sa aduca 500 de mii…

