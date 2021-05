Un nou pas în implementarea certificatului european de vaccinare Certificatul european de vaccinare a intrat in etapa testelor tehnice. Este un nou pas in implementarea acestui document in baza caruia am putea calatori liber in afara țarii. Certificatul Covid a intrat luni intr-o faza de teste care ar trebui sa-i permita sa fie operational din punct de vedere tehnic in luna iunie, inaintea inceperii sezonului estival, a anuntat luni Comisia Europeana, relateaza AFP. Franta si Malta sunt primele doua tari care testeaza acest sistem. Aceasta etapa pilot, care se va desfasura timp de doua saptamani, priveste in total 18 state din UE plus Islanda. Din 1 iunie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

