Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o zi in care trenul a stat pe loc, cațiva calatori au crezut ca la mijloc este o situație grava și au inceput sa sune la poliție, de teama ca au fost luați ostatici, relateaza Știri de Iași, care citeaza ABC News.Garnitura feroviara de tip autotren, care include și vagoane-platforma pentru mașini,…

- O femeie din Ekaterinburg, Rusia, și-a omorat cu sange rece cei trei copii. Tragedia a avut loc luni, 26 decembrie, noteaza Realitatea și KP Ekaterinburg. Ulterior, la fața locului au venit polițiștii, Comisia de ancheta și parchetul de procurori. Potrivit informațiilor preliminare, copiii au fost…

- Andreea Antonescu a nascut luni, 19 decembrie, o fetița perfect sanatoasa. In urma cu puțin timp, vedeta a postat primele imagini cu micuța sa.Andreea Antonescu a devenit mama pentru a doua oara la 40 de ani. Artista este intr-o relație de mai bine de un an cu Victor Vriceanu, redactor-șef CANCAN, iar…

- Cand femeia a vazut ca fetița ei de 5 ani a inceput sa se simta rau, aceasta a crezut ca este vorba doar despre o simpla raceala. Cand a ajuns la spital, medicii au pus copilului un diagnostic crunt.

- Verbul poate inseamna este posibil. Atentie la cuvintele formate cu sufixul -bil, care arata posibilitatea: baubil „care poate fi baut”, respirabil „care poate fi respirat”, sanctionabil „care poate fi sanctionat” etc.! Acestea nu trebuie folosite pe langa verbul a putea. Corect ar fi fost: mult mai…

- Oamenii iau lucruri ciudate in avioane. Angajații aeroportului John F. Kennedy International din New York au descoperit in bagajul de cala al unui barbat ce dorea sa zboare spre Orlando, Florida, ceva neobișnuit: o pisica portocalie.

- Pisica fost descoperita pe 16 noiembrie, la un aeroport din New York, cand bagajul de cala al unui barbat a trecut prin scannerele cu raze X, potrivit CNN . Valiza cu pisca a fost verificata pe aeroportul Internațional John F. Kennedy, pentru un zbor catre orașul Orlando, din Florida. In timp ce trecea…

- Gandul zilei„Dezintoxicarea de patimi si curatirea sufletului se rasfrang si asupra trupului, care se curata si el, caci curatirea porneste de la inima. Prin circulatia sangelui, inima transmite starea ei duhovniceasca si trupului, si astfel se sfinteste omul in intregime”- Sfantul Paisie AghioritulȘtiai…