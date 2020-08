Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș a fost gasit, joi, abandonat intr-o benzinarie din Satu Mare. Femeia insarcinata a intrat in toaleta unei benzinarii din Satu Mare, in jurul orei 18:20, și a nascut acolo, apoi a abandonat copilul, au transmis polițiștii satmareni, potrivit primelor informații obținute in ancheta. Fetița…

- Cautari ale polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce au fost anunțați ca un copil de 13 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Parinții au anunțat poliția dupa o luna și jumatate de la dispariție.

- O femeie care se pregatea sa devina mama a mers la spitalul din Caracal cu contracții, s-a intors acasa, apoi a revenit, simțindu-se din nou rau. A fost trimisa la Craiova, cu risc de naștere prematura. A doua zi de la internare, medicii i-au comunicat ca fatul nu mai are puls. A nascut un copil mort…

- Maggie Munro se afla cu familia sa pe plaja Nisipurile de Argint din Aberdour, Fife, cand a fost atacata de doi caini care erau cu stapanii la plimbare. Aceasta si-a fracturat femurul, iar acum trebuie sa poarte timp de doua luni un ghips. In ciuda acestor intamplari, fetita inca isi doreste un caine. …

- Nu au rezistat pina la spital. Trei femei din R. Moldova au nascut in condiții de prespital. Potrivit unui comunicat emis de Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca, cazurile au avut loc in perioada 6-12 iulie, transmite știri.md. {{450636}}Purtatorul de cuvint al CNAMUP, Vladislava…

- Trupul neinsuflețit al femeii din localitatea Gambaș, județul Alba, care s-ar fi aruncat in raul Mureș in urma cu doua saptamani, a fost gasit la peste 200 de kilometri, pe raza municipiului Arad. Potrivit reprezentanților IPJ Arad, cadavrul a fost gasit in 25 iunie, la aproximativ 30 de metri in aval…

- Micuta Greta locuia impreuna cu parintii sai in localitatea Foligno din centrul Italiei si s-a inecat in piscina unei vile abandonate intr-un moment de neatentie al parintilor romani. Langa trupul neinsufletit al copilei, carabinierii au gasit doi caini Labrador care incercasera sa-si scoata micuta…

- Virgil Godeanu este unul dintre cei mai cool bloggeri de fashiondin Romania, avand colaborari cu o mulțime de brand-uri cunoscute și premii indomeniu. Tanarul, care momentan se imparte intre fashion și Facultatea deMedicina are o poveste de viața impresionanta. Acum 22 de a fost primulbucureștean care…