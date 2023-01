Stiri pe aceeasi tema

- Medicii ieseni au reusit replantarea gambei stangi in cazul adolescentului din Vatra Dornei lovit de tren cu o zi in urma, interventia chirugicala durand aproximativ 13 ore, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Adolescentului care a fost surprins de tren, marți dimineața, in timp ce traversa trecerea peste calea ferata in apropiere de Gara Vatra Dornei Bai i-a fost replantat piciorul amputat de tren. Conform medicilor de la Spitalul Sf. Maria din Iași, in urma unei intervenții care a durat 13 ore, ...

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au reusit reimplantarea gambei stangi in cazul adolescentului lovit de tren ieri, 17 ianuarie, in gara din Vatra Dornei. Interventia a fost una dificila, de 13 ore, si a necesitat o echipa multidisciplinara. „Interventia a durat 13 ore, cu osteosinteza…

- Medicii de la Spitalul Sfanta Maria din Iași au reușit sa replanteze piciorul baiatului lovit ieri de un tren in Vatra Dornei. Intervenția a durat 13 ore. Echipa de medici care a realizat operația este aceeași care a reușit replantarea mainilor Alexiei, adolescenta ranita grav intr-un accident in pașcani…

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au vesti bune referitor la starea in care se afla Alexia Tudose, fata careia i-au fost replantate mainile amputate in urma accidentului care a avut loc zilele trecute la Pascani. Acestia spun ca evolutia fetitei este una foarte buna, iar ambele maini…

- Miracol pentru Alexia, fata de 15 ani, careia i-au fost amputate ambele brațe in accidentul de autocar de la Pașcani, petrecut vineri noapte. Medicii de la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași au finalizat in noaptea de sambata spre duminica operația de replantare a brațelor și fata are mari șanse de…

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata.

- Medicii de la Spitalul de Copii Sf. Maria au finalizat azi noapte interventia chirurgicala de replantare a mainilor fetei in varsta de 15 ani. Interventia a durat 20 de ore, iar medicii spera intr-o evolutia buna a fetei. Dr. Sidonia Susanu, coordonatorul Sectiei de Chirurgie Plastica, a precizat ca…