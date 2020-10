Stiri pe aceeasi tema

- Un preot ortodox de nationalitate greaca a fost impuscat in jurul orei 16:00 (15:00 GMT) in Lyon (sud-estul Frantei). Presupusul autor a fugit, a declarat o sursa din cadrul politiei pentru AFP si DPA, citate de Agerpres. Preotul, aflat in stare grava, iși terminase serviciul religios și inchidea biserica…

- Un preot ortodox a fost impușcat, sambata dupa-amiaza, in al șaptelea arondisment al orașului francez Lyon, transmite BFM TV. Atacatorul a fugit de la fața locului, potrivit unei surse din poliție citate de Reuters.

- Un preot ortodox a fost impușcat langa o biserica din Lyon. Acesta este de origine greaca și a fost atacat in timp ce incerca sa inchida lacașul de cult, a anunțat Ministerul francez de Interne, pe...

- Un preot ortodox a fost impușcat, sambata dupa-amiaza, in al șaptelea arondisment al orașului francez Lyon, transmite BFM TV. Atacatorul a fugit de la fața locului, potrivit unei surse din poliție citate de Reuters, transmite digi24.ro.

- Arabia Saudita "a condamnat cu fermitate" atacul cu cutitul care a facut trei morti joi intr-o biserica din Nisa, in sud-estul Frantei, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Condamnam cu fermitate si denuntam atacul terorist care a facut morti si raniti la Nisa, in Franta", a transmis Ministerul…

- La scurt timp dupa atacul asupra bazilicii Notre-Dame din Nisa in aceasta dimineata, au avut loc inca doua atacuri cu cutitul. Primul la Avignon, unde politistii au ucis un om care i-a amenintat cu un cutit. La cateva mii de kilometri distanta, a fost vizat si consulatul francez din Arabia Saudita.…

- O femeia a fost decapitata și și cel puțin inca o persoana a fost ucisa de un atacator inarmat cu un cuțit, in centrul orașului francez Nisa. Un barbat inarmat cu un cuțit a omorat doua persoane și a ranit mai multe in apropierea basilicii Notre-Dame din orașul francez Nisa. Autoritațile au reușit sa…

- Belarusul a plasat-o pe lidera opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, pe lista persoanelor urmarite pentru ''instigare la rasturnarea ordinii constitutionale'', a anuntat vineri Ministerul de Interne rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Tihanovskaia a fugit in Lituania, stat vecin cu Belarus,…