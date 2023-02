Stiri pe aceeasi tema

- Teroarea razboiului, amintirea clipelor cumplite traite in timpul bombardamentelor si realitatea cruda din orasele ucrainene ii urmareste si acum pe refugiati, la un an de la inceputul razboiului. Si-au gasit adapost in orasele sau satele romanesti si si-au refacut viata.

- Drama celor care au fugit din calea razboiului nu poate fi uitata. Maria si cei 2 fii ai sai simt ca s-au nascut a 2-a oara atunci cand, in urma cu un an, au calcat pe pamant romanesc. Au fugit din calea razboiului doar cu hainele de pe ei si nu credeau ca vor scapa cu viata.

- Copiii din Ucraina au fost sfatuiți sa nu mearga la școala pe 24 februarie, in ziua in care se va implini un an de la inceputul razboiului. Autoritațile ucrainene se tem ca rușii au putea declanșa numeroase atacuri aeriene asupra țintelor civile, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Aproape 8 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul conflictului in urma cu aproape un an, a declarat Martin Griffiths, coordonatorul ONU pentru ajutor de urgenta, citat marti de DPA, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ințelepciunea convenționala este ca razboaiele se termina prin negocieri. Insa, de multe ori, acestea se incheie sau ingheața la urnele de vot. Acolo s-a incheiat razboiul american din Vietnam, razboiul francez din Algeria și, odata cu infrangerea lui Slobodan Milosevic la urne in 2000, razboaiele din…

- McDonald's Corp este pe cale sa renunțe la Kazahstan, deoarece intreruperile declanșate de criza din Ucraina au lasat națiunea fara un substitut pentru livrarile de carne din Rusia, a relatat Bloomberg News, citand persoane familiare cu acest subiect.

- Ca intotdeauna, inceputul de an este o perioada extrem de densa in ceea ce priveste prognozele politice. In randurile ce urmeaza, cititorii vor regasi inca una, lipsita de mari ambitii si construita pe ideea ca, in politica, prea putin din ceea ce se intampla poate fi corect anticipat - „corect" insemnand…

- Un copil in varsta de noua luni este cea mai tanara victima a razboiului declansat de Federatia Rusa in Ucraina, sustine adjunctul sefului Departamentului de investigatii al Politiei Nationale din Ucraina, Serhii Panteleev.