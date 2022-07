Un nou incendiu de proportii la marginea Timisoarei UPDATE Pompierii intervin cu mai multe echipaje

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la margine de Timisoara. Din imaginile postate pe internet ar fi vorba despre un camp care se afla intre Ghiroda si Mosnita Veche. Un internaut a filmat evolutia evenimentelor, incendiul devenind aparent unul destul de serios. In apropiere e si o retea…

- In acest moment, pompierii turdeni intervin pe Autostrada Turda – Gilau, la un incendiu. „Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin in acest moment la un incendiu pe autostrada A3. Un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potrivit informațiilor difuzate in cadrul emisiunii Acces Direct, un incendiu foarte puternic și violent a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la un bloc aflat in construcții, in nordul Capitalei. Foarte mult fum negru se ridica deasupra cladirii, iar pompierii intervin chiar in aceste momente.

- UPDATE 16:49 Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov, incendiul a izbucnit la acoperisul unei cladiri din Soseaua Bucuresti Nord. ISU Bucursti-Ilfov a precizat ca la fața locului pompierii intervin cu cinci autospeciale, cu o autoscara. La fața locului se afla și echipaje…

- Incendiu masiv, duminica dupa-amiaza la Timișoara. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, o hala situata pe Calea Dorobanților arde. Coloana de fum se vede de la kilometri. Vom reveni ISU Timiș – ora 15:35, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu la o hala…

- Pompierii militari din Timisoara au intrat in aceasta dupa amiaza in alerta dupa ce un apel la 112 a anuntat izbucnirea unui incendiu de proportii. Conform primelor informatii este vorba de un depozit aflat la intrarea in Ghiroda, langa Timisoara, unde sunt depozitate echipamente care sunt de inchiriat.…

- Un incendiu cu degajari mari de fum a izbucnit vineri la un depozit de instalatii sanitare din Oradea. Fumul negru și dens de putea observa de la kilometri distanța. Incendiul a fost localizat, insa a fost suplimentat numarul pompierilor care intervin. Alarma a fost data azi in jurul orei 10:30. Conform…