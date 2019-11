Un nou exercitiu “Miercurea Alarmelor”. Afla de la ce ora

Stiri pe aceeasi tema

- Maine dimineata, incepand cu ora 10.00, va avea loc un nou exercitiu "Miercurea Alarmelor". Sirenele din tara vor emite semnalul „Alarma aeriana", care are rolul de prevenire a populatiei civile asupra iminentei producerii unui atac aerian. In Romania semnalele de alarmare a populatiei sunt: Alarma…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Hunedoara aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 6 noiembrie 2019, intre orele 10:00-11:00, se va desfașura un exercițiu național de alarmare publica pentru verificarea funcționarii sirenelor de alarmare publica. Pe timpul exercițiului, vor fi…

- FOTO – Arhiva Astazi, 2 octombrie, intre orele 10:00 și 11:00, va avea loc un nou exercițiu „Miercurea Alarmelor”. Sirenele din țara vor emite semnalul “Alarma la dezastre”, care presupune iminența producerii unor calamitați cu impact major asupra comunitaților. Acesta este format din 5 sunete a 16…

- Sirenele antiaeriene, din judetul Brasov, vor rasuna, din nou astazi, 2 octombrie, in intervalul 10.00 – 11.00, in cadrul exercițiului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de urgenta. Sirenele vor emite semnalul “Alarma la dezastre”, care presupune iminența producerii unor calamitați cu…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Hunedoara aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 4 septembrie 2019, intre orele 10:00-11:00, se va desfașura un exercițiu național de alarmare publica pentru verificarea funcționarii sirenelor de alarmare publica. Pe timpul exercițiului, vor fi…

- Sirenele de alarmare publica existente la nivel național vor fi acționate in prima zi de miercuri a fiecarei luni, in intervalul orar 10.00 – 11.00, simularile vizand atat verificarea echipamentelor care pot fi acționate in mod centralizat (simultan), dar și a celor cu acționare locala. De…

- Maine dimineața, de la ora 10.00, va avea loc un nou exercițiu “Miercurea Alarmelor”. Sirenele din țara vor emite semnalul “Alarma la dezastre”, care presupune iminența producerii unor calamitați cu impact major asupra comunitaților. In imagine sunt prezentate masurile pe care trebuie sa le realizeze…

- FOTO – Arhiva Astazi, 7 august 2019, intre orele 10:00 si 11:00 , va avea loc un nou exercițiu „Miercurea Alarmelor”. Sirenele din intreaga țara vor emite semnalul „Alarma la dezastre”, care presupune iminența producerii unor calamitați cu impact major asupra comunitaților. Acesta este format din 5…