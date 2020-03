Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii care au verificat calitatea aerului in noaptea de 20 martie au constatat ca valorile admise au fost depasite cu mult.Platforma independenta de masurare a aerului airlive.ro a indicat, la ora 23:00, valori crescute fata de cele normale, in mai multe puncte de masurare din Bucuresti.Si Gabriela…

- Incendiu puternic in Capitala pe Strada Carierei. Incendiul s-a produs la o cladire parasita in interiorul careia se gasesc anvelope și gunoi menajer. Pompierii acționeaza cu patru autospeciale.La finalul interventiei, pompierii vor face o ancheta pentru a stabili cum s-a produs incendiul…

- Nivelul poluAƒrii din CapitalAƒ este mAƒsurat A®n prezent de AYase staE›ii ale Ministerului de Mediu. Nu sunt suficiente, motiv pentru care autoritAƒE›ile au primit o notificare de la Comisia EuropeanAƒ. AZn paralel sunt E™i reE›ele independente care aratAƒ A®n timp...

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, reactioneaza la atacul lansat de un ONG de mediu la adresa administratiei locale, ca urmare a poluarii uriase inregistrate la inceputul saptamanii in Bucuresti. Firea critica dur pozitia ONG-ului prin care se incearca inducerea ideii ca singurul vinovat…

- Incep trei zile grele pentru bucuresteni dupa ce ANM emis, vineri, o prognoza speciala pentru Capitala, in care spun ca pana duminica va fi ger, potrivit Mediafax.Noaptea, temperaturile pot ajunge la minus 12 grade. Potrivit ANM, de vineri de la ora 15.00 pana la ora 22.00, cerul va…

- Inca un copac doborat de vatul puternic, care a pus stapanire astazi pe Moldova. Incidentul a avut loc in sectorul Ciocana al Capitalei. Arborele a cazut peste firele de troleibuz.Imaginea a fost postata de catre un martor ocular pe Facebook.

- In noaptea de miercuri spre joi, vantul puternic a creat probleme in zona municipiului Campina și nu numai. Pe drumul județean 102I, dintre Campina și Valea Doftanei, un acoperiș de la o locuința parasita a fost luat de vant și adus pe carosabil. Traficul rutier a fost blocat 15 minute, pana cand echipaje…

- Bucureștiul risca sa se umple de gunoaie in cațiva ani. Avertismentul vine chiar de la primarul Capitalei. Gabriela Firea susține ca actualele gropi de deșeuri vor ajunge la capacitate maxima in patru ani. Soluția ar fi ca locuitorii sa colecteze resturile selectiv, ceea ce in acest moment, nu se...