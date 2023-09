Un nou dușman sabotează lupta cu inflația: țițeiul la 100 de dolari barilul Chiar in momentul in care politica monetara globala se indreapta spre un sistem de control, un alt episod de turbulențe se abate asupra economiei mondiale prin creșterea prețurilor petrolului. Apropierea țițeiului de 100 de dolari pe baril le reamintește bancherilor centrali ca epoca de volatilitate anunțata de pandemie și de razboiul din Ucraina nu va […] The post Un nou dușman saboteaza lupta cu inflația: țițeiul la 100 de dolari barilul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

