Un nou drog, la petrecerile de pe litoral. Ce este „Funny gas”, substanța care poate duce la paralizie In acest sezon, drogul ”la moda” este ”Funny gas”, adica gazul ilariant sau protoxidul de azot. Acest gaz poate avea efecte devastatoare asupra sanatații, pentru ca exista riscul de paralizie sau de infarct, mai ales daca este combinat cu alcoolul sau cafeaua.„Din pacate, acest drog este raspandit la nivel european, s-a raspandit și la noi in țara, sunt indici de creștere, distribuție și consum al acestui gaz. Gazul dateaza de aproximativ 200 de ani, a fost identificat de catre un chimist și are un scop medical, un scop in industria alimentara dar și auto. Se pare ca traficanții de droguri i-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou drog face prapad printre tineri: ce este ‘Funny gas’, substanța care poate duce la paralizie Un nou drog face prapad printre tineri: ce este ‘Funny gas’, substanța care poate duce la paralizie In fiecare sezon estival, in stațiunile de pe litoral din Europa, dar și din Romania, apar noi droguri,…

- In fiecare sezon estival, in stațiunile de pe litoral din Europa, dar și din Romania, apar noi droguri, care ajung in cel mai scurt timp sa fie extrem de consumate. In acest sezon, drogul cel mai ”la moda” este ”Funny gas”, adica gazul ilariant sau protoxidul de azot. Acest gaz poate avea efecte devastatoare…

- Este vorba despre gazul ilariant sau protoxidul de azot, cunoscut și drept „gazul de ras”. Poate duce la paralizie, iar in combinație cu alcoolul sau cafeaua riscul de infarct este extrem de mare, avertizeaza specialiștii.

- Pericol pe litoral. Tot mai mulți tineri recurg la o metoda relativ noua de a se droga, pe plaja sau in zona cluburilor de la malul marii. Este vorba despre gazul ilariant sau protoxidul de azot, cunoscut și ca „gazul de ras”. Adolescenții inhaleaza acest gaz din niște baloane umflate cu ajutorul unui…

- Este un star in sportul mondial și are un talent enorm, dar de-a lungul timpului s-a confruntat cu numeroase accidentari și cu un stil de viața dezordonat, presarat cu alcool și petreceri. De aceea, nu a reușit niciodata sa iși atinga potențialul fantastic, iar acum marturisește ca se gandește la retragere,.…

- In contextul in care in aceasta vara sunt prognozate valuri de canicula in mai multe regiuni de pe glob, un nou studiu avertizeaza ca temperaturile extreme si poluarea aerului pot dubla riscul de infarct miocardic fatal. Datele ar putea fi folosite, spun specialistii la consilierea cetatenilor din Europa,…

- Doi litri de apa pe zi, apa la temperatura camerei, fara alcool, cafea și aer condiționat din plin - Cam așa traiesc cei mai mulți romani in aceasta perioada caniculara. Medicul Radu Țincu spune ca unele recomandari nu sunt neaparat corecte, insa in orice exista și un sambure de adevar.Tincu spune…

- „Adevarul poarta fesul. Cine știe adevarul nu poate fi manipulat. Și atunci, ca sa manipulezi lumea, trebuie sa ascunzi adevarul. Orice gram de alcool omoara neuronul. Si neuronul inseamna inteligenta, inseamna tot. Alcoolul e toxic. DR. VIRGIL STROESCU: CELE MAI BUNE ALIMENTE SUNT CELE VII. AU VIAȚA…