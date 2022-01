Un nou conflict armat în sfera de influență a Rusiei. Schimb de focuri între trupele din Kârgâzstan și Tadjikistan Unitati ale politiilor de frontiera ale Kargazstanului si Tadjikistanului erau angajate joi seara in lupte armate intr-o zona sensibila unde cele doua tari s-au mai confruntat in primavara trecuta, luptele de atunci soldandu-se cu zeci de morti, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele mai intense schimburi de focuri au loc acum in zona satelor Tort-Kocho si Cir-Dobo, potrivit unui comunicat emis de politia de frontiera a Kargazstanului, care acuza politia de frontiera tadjica de utilizarea de lansatoare de grenade si mortiere. „Situatia s-a degradat, partea tadjica deschizand focul asupra unitatilor”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

