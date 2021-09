Un nou ciclon devastator amenință India! Mii de persoane, EVACUATE O furtuna violenta formata deasupra Golfului Bengal se indreapta spre uscat, iar loile abundente din utimele zile anunța ciclonul "Gulab". Acesta ar putea lovi coastele a doua state indiene.Vantul va batea cu aproape 100 de kilometri pe ora, potrivit previziunilor meteo. Oamenii sunt indemnați sa nu paraseasca adaposturile și sa nu se aproie de rauri și canale.In luna mai a acestui an, un ciclon a devastat India. Mai mulți oameni au murit, iar zeci de comune au fost distruse de ape. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol: realitatea.net

